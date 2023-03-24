Офис премьер-министра: Венгрия не задержала бы Путина из-за ордера МУС

В пятницу, 17 марта, МУС объявил, что выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

Глава офиса Орбана заявил, что ордер МУС не имеет юридической силы для Венгрии, хотя Венгрия является членом МУС. «Поскольку статуты МУС в Венгрии не обнародованы, мы можем ссылаться на венгерский закон и на этом основании не можем задерживать президента России», – заявил Гуйяш на пресс-конференции в Будапеште.

Венгрия подписала Римский статут МУС в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году, когда Орбан первый раз стал премьер-министром. Однако Гуйяш пояснил, что этот закон не был официально включен в венгерское законодательство, так как это противоречило бы конституции. Он добавил, что ни США, ни Россия не признают юрисдикцию МУС.

Будапешт отказался комментировать ордер МУС, но Гуйяш сказал, что это не лучшее решение. По словам руководителя офиса Орбана, это был скорее шаг к эскалации, чем к миру.