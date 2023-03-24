По сравнению с 2021 годом, в прошлом году счета эстонцев за электроэнергию выросли почти на миллиард евро. Исследователи считают, что в Финляндии, где стоимость электроэнергии у потребителей увеличилась в несколько раз, биржа электроэнергии во время кризиса работала криво и должна быть реформирована.
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ГРАФИК ⟩ Внезапный рост цен на электроэнергию лишил эстонцев миллиарда евро
Внезапный рост цен на электроэнергию лишил эстонцев миллиарда евро
По данным Eesti Energia, в прошлом году эстонцы заплатили за электроэнергию на 830 млн евро больше, чем в 2021 году. Если учесть, что биржевые цены на электроэнергию начали стремительно расти уже во второй половине 2021 года, то в прошлом году за электричество было уплачено более чем на миллиард евро больше, чем в среднем в предыдущие годы. Только те, кому посчастливилось подписать долгосрочный договор с фиксированной ценой спаслись от огромных счетов.