ГРАФИК ⟩ Внезапный рост цен на электроэнергию лишил эстонцев миллиарда евро

По данным Eesti Energia, в прошлом году эстонцы заплатили за электроэнергию на 830 млн евро больше, чем в 2021 году. Если учесть, что биржевые цены на электроэнергию начали стремительно расти уже во второй половине 2021 года, то в прошлом году за электричество было уплачено более чем на миллиард евро больше, чем в среднем в предыдущие годы. Только те, кому посчастливилось подписать долгосрочный договор с фиксированной ценой спаслись от огромных счетов.