Каллас объяснила попытки чиновников обмануть государство советской оккупацией

«Эта проблема возникла из-за того, что мы были оккупированы в течение 50 лет. Тогда отношение было такое, что обманывать государство – это нормально. Но потом мы стали независимыми, государство стало нашим собственным, оно существует на деньги наших налогоплательщиков. Это не кто-то там третий, это мы сами подрываем страну такими действиями», – подчеркнула Кая Каллас.

Ранее Rus.Postimees писал, что согласно подозрению, по просьбе руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна и при участии генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на работу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.

Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.