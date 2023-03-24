Пт, 24.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Каллас объяснила попытки чиновников обмануть государство советской оккупацией

rus.postimees.ee
Каллас объяснила попытки чиновников обмануть государство советской оккупацией
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Stephanie Lecocq

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) прокомментировала попытку высокопоставленного чиновника Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна получить от государства специальную пенсию, которую правоохранительные органы расценили как незаконную, пишет Rus.ERR.

«Эта проблема возникла из-за того, что мы были оккупированы в течение 50 лет. Тогда отношение было такое, что обманывать государство – это нормально. Но потом мы стали независимыми, государство стало нашим собственным, оно существует на деньги наших налогоплательщиков. Это не кто-то там третий, это мы сами подрываем страну такими действиями», – подчеркнула Кая Каллас.

Ранее Rus.Postimees писал, что согласно подозрению, по просьбе руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна и при участии генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на работу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.

Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.

Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия.

Ключевые слова
Наверх