Во время дорожных работ на улице Йыэ в Таллинне был поврежден газопровод, в результате чего произошла утечка газа. Спасатели эвакуируют людей из близлежащих домов.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна поврежден газопровод, людей эвакуируют
В центре Таллинна поврежден газопровод, людей эвакуируют
В 9:09 в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что во время землекопных работ был поврежден газопровод.
Спасательный департамент сообщил, что людей эвакуируют из шести ближайших домов. На месте работают техники, полиция регулирует движение.
Зона в радиусе 100 метров на улице Йыэ объявлена опасной. По данным Спасательного департамента, один из крупных газовых кранов перекрыт, второй закрывается. Спасательная команда просит избегать движения транспорта в районе улицы Йыэ.