Веэрпалу о допинговых скандалах: не моя тема. Я занимаюсь своим делом

Андерс Веэрпалу завершил свой дебют в КМ в спринтерской гонке в Таллинне на 66-м месте, то есть не прошел квалификацию. 20-летний эстонский лыжник признался шведскому изданию Expressen, что очень нервничал перед соревнованиями.

«Я переживал, но публики здесь было много. Я услышал много подбадриваний», — сказал Веэрпалу, который считает очень важным организовывать в Эстонии такие лыжные соревнования.

Журналисты издания очень быстро перешли к вопросам о семье Веэрпалу, которая пострадала от допингового скандала, который разгорелся в 2019 году на чемпионате мира в Зеефельде. Тогда именно на Андруса Веэрпалу и его сына Андреаса наложили дисквалификацию. В данный момент срок действия наказания у обоих истек.

Несмотря на это, у 20-летнего спортсмена поинтересовались, каково ему было выступать на международном уровне, если его фамилия Веэрпалу.