Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Таллинне, естественно, привлек множество иностранных журналистов. Некоторые из них хотели пообщаться и с Андерсом Веэрпалу, который дебютировал в серии Кубка мира именно в Таллинне.
Веэрпалу о допинговых скандалах: не моя тема. Я занимаюсь своим делом
Андерс Веэрпалу завершил свой дебют в КМ в спринтерской гонке в Таллинне на 66-м месте, то есть не прошел квалификацию. 20-летний эстонский лыжник признался шведскому изданию Expressen, что очень нервничал перед соревнованиями.
«Я переживал, но публики здесь было много. Я услышал много подбадриваний», — сказал Веэрпалу, который считает очень важным организовывать в Эстонии такие лыжные соревнования.
Журналисты издания очень быстро перешли к вопросам о семье Веэрпалу, которая пострадала от допингового скандала, который разгорелся в 2019 году на чемпионате мира в Зеефельде. Тогда именно на Андруса Веэрпалу и его сына Андреаса наложили дисквалификацию. В данный момент срок действия наказания у обоих истек.
Несмотря на это, у 20-летнего спортсмена поинтересовались, каково ему было выступать на международном уровне, если его фамилия Веэрпалу.
«Думаю, это нормально. Это не влияет никаким образом, - сказал Андерс Веэрпалу и закрыл тему допинга. – Допинг – не мое. Я занимаюсь своим делом. Вот так».