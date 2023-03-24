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ЧМ по фигурному катанию: Мазинг и Гайдаенко не пробились в произвольный танец

rus.postimees.ee
ЧМ по фигурному катанию: Мазинг и Гайдаенко не пробились в произвольный танец
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Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко, ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне, 2022 год.
Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко, ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне, 2022 год. Фото: Eero Vabamägi

В пятницу, 24 марта, на проходящем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию в борьбу вступили танцевальные пары, сообщает Rus.ERR. Эстонский дуэт в произвольную программу не попал.

В ритм-танце победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, получившие 91,94 балла.

Эстонию в танцах на льду представили уроженка Франции Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко. Они получили за свой прокат 55,67 балла, не сумев пробиться в произвольную программу и заняв в итоговом протоколе 28-е место.

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