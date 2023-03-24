В пятницу, 24 марта, на проходящем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию в борьбу вступили танцевальные пары, сообщает Rus.ERR. Эстонский дуэт в произвольную программу не попал.
ЧМ по фигурному катанию: Мазинг и Гайдаенко не пробились в произвольный танец
ЧМ по фигурному катанию: Мазинг и Гайдаенко не пробились в произвольный танец
В ритм-танце победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, получившие 91,94 балла.
Эстонию в танцах на льду представили уроженка Франции Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко. Они получили за свой прокат 55,67 балла, не сумев пробиться в произвольную программу и заняв в итоговом протоколе 28-е место.
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