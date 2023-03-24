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Вот это скандал. Принт новых футболок сборной Греции напоминает свастику

rus.postimees.ee
Вот это скандал. Принт новых футболок сборной Греции напоминает свастику
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Новые футболки сборной Греции по футболу вызвали скандал.
Новые футболки сборной Греции по футболу вызвали скандал. Фото: Eposhop

В Греции вспыхнул скандал – новая форма национальной футбольной команды вызывала много вопросов. Узор на футболках напоминает свастику, что вызвало осуждение множества людей.

«С одной стороны, правительство принимает крайне антидемократические, опасные поправки якобы для того, чтобы исключить присутствие нацистов в парламенте, а с другой стороны, оно делает всё, чтобы нормализовать их в обществе...» — гласит официальное заявление издания Mera25.

Спорную футболку можно приобрести в официальном магазине команды за 70 евро. 

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