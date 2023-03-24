Полиция ищет пропавшего в Пярнумаа 44-летнего Марко

Вчера родственники Марко сообщили полиции, что Марко ушел из дома утром 17 марта и до сих пор не вернулся. Полиция проверила возможные места, куда мог пойти Марко, но пока не смогла его найти.

Рост Марко около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. На фотографии он носит бороду, но в настоящее время бороды у него нет. Выходя из дома, Марко мог надеть черную куртку, черные брюки, цветную шапку и красные кроссовки или коричневые туфли. С собой у него была большая тонкая спортивная сумка из светло-голубого нейлона и, возможно, черная сумка. Возможно, Марко передвигался на темно-синем или черном велосипеде.

У Марко нет с собой мобильного телефона.