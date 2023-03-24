Полиция нашла пропавшего в Пярнумаа 44-летнего Марко

Вчера родственники Марко сообщили в полицию, что Марко ушел из дома утром 17 марта и до сих пор не вернулся. Полиция проверила возможные места, куда мог пойти Марко.

Сегодня вечером полиция сообщила, что местонахождение Марко установлено. Внимательные люди заметили и узнали его в общепите в Пярну и сообщили об этом, позвонив в Центр тревоги.