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Полиция нашла пропавшего в Пярнумаа 44-летнего Марко

rus.postimees.ee
Полиция нашла пропавшего в Пярнумаа 44-летнего Марко
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Mati Määrits

44-летний Марко, пропавший в волости Тори Пярнуского уезда, был обнаружен в общепите.

Вчера родственники Марко сообщили в полицию, что Марко ушел из дома утром 17 марта и до сих пор не вернулся. Полиция проверила возможные места, куда мог пойти Марко. 

Сегодня вечером полиция сообщила, что местонахождение Марко установлено. Внимательные люди заметили и узнали его в общепите в Пярну и сообщили об этом, позвонив в Центр тревоги.

Полиция благодарит этих внимательных людей и всех, кто помог распространить информацию о розыске.

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