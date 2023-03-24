Знаете ли вы, какова степень износа многоквартирного дома, в котором вы живете или хотите приобрести квартиру? Смотрите ли вы только на состояние квартиры - есть ли паркетные полы в комнатах и современная сантехника? А каково состояние инженерных коммуникаций, несущих конструкций? А как насчет трещин в наружных стенах здания? В реальности примерно 30% всего жилого фонда многоквартирных домов, каких в Латвии 38,6 тысячи зданий, нет смысла ни ремонтировать, ни утеплять, пришло к выводу Министерство экономики, передает RUS.TVNET.

«Дома, в которые нет смысла вкладывать, находятся в любом самоуправлении, но чаще всего это построенные в начале прошлого века или даже еще более старые здания, преимущественно деревянные», - говорит председатель правления Ассоциации домоуправлений и обслуживающих дома предприятий Гирт Бейкманис.