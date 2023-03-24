Его лучшие друзья – иностранные агенты. Журналист, подкастер и остросоциальный поэт даст в Таллинне эксклюзивный концерт

Как написал в своем анонсе владелец галереи, «в понедельник (why not?) в Таллине впервые выступит с акустическим концертом инди-музыкант Алексей Пономарев с проектом Joker James». Раннее начало связано с тем, что артист тем же вечером уезжает дальше в тур.

С начала полномасштабной войны Алексей Пономарев, известный прежде как автор подкастов «Медузы», «Арзамаса» и «Холода» вместе с подругой из Украины Анной Филимоновой записывает антивоенный подкаст «Кавачай», а также продолжает выступать с концертами, которыми громко заявил о себе еще в России. Алексей совместил горький безжалостный рэп и мелодику 1960-х. На этом игровом, на первый взгляд, сугубо ироничном и нейтрализующем сочетании строится его сознательно противоречивый сценический образ - джокер как он есть.

В программе концерта прозвучат песни с нового альбома Joker James «Хороший». Имеется в виду, конечно, «хороший русский» в «белом пальто» (разумеется, живущий за границей и знающий, как надо). Не останутся без внимания и старые хиты, которые Алексей записывал с расширенным составом: «Свобода», «Мой лучший друг», «Страна, которой нет», «Ничего смешного».

В прилагаемых обстоятельствах хмурые и хлесткие наблюдения Joker James над превратностями русской жизни конца 2010-х годов звучат очень актуально, хотя и болезненно. Это знакомая и необходимая терапия. Недавно записанные клипы отражают современные реалии - разорванные линии жизни, разбросанные люди, жизнь в кратчайшем горизонте планирования, привычка к дороге и одиночеству.

Сейчас Алексей живет в Тбилиси и активно концертирует по Европе. Только в этом месяце с успехом прошли его выступления в Ереване, Вене, Праге, Венеции и Падуе. В воскресенье Алексей сыграет в Риге, а после Таллина отправится в Вильнюс. На обратном пути в коридор, связывающий Европу и Закавказье, JJ споет в Белграде - городе, где концентрация русскоязычных слушателей очень выросла за минувший трагический год.