Неожиданный ущерб дому может нанести даже купленный на ярмарке яблочный сок

По данным предприятия OÜ Roheline Laine, предлагающего круглосуточную домашнюю помощь, в прошлом году жители Эстонии чаще всего, то есть 563 раза, нуждались в помощи из-за повреждений труб и повреждений водой – на долю таких происшествий пришлось более половины выездов службы домашней помощи ERGO. «Помимо помощи сантехника, в 162 случаях клиентам потребовалась помощь слесаря по замкам и в 302 случаях – консультирование. Кроме того, все чаще возникали случаи, когда клиенту требовалась помощь в ​​результате неожиданного несчастного случая, например, ему была необходима уборка», – сказал операционный менеджер OÜ Roheline Laine Тоомас Салумаа.

«Больше всего неприятностей в домах Эстонии по-прежнему доставляет вода, а самый крупный ущерб и тяжелые последствия чаще всего вызывают пожары, – добавила руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло. – При возникновении несчастного случая человек часто оказывается в ситуации, когда собственных возможностей недостаточно, и для быстрого реагирования нужна помощь специалиста».

В качестве одного из самых необычных случаев Мялло вспоминает разбитое стекло в ванной комнате. «К тому времени, когда к клиенту приехала домашняя помощь, битым стеклом был покрыт как сам звонивший, так и весь пол ванной комнаты. К счастью, никто серьезно не пострадал, и благодаря дополнительной помощи клиенту удалось справиться с этой проблемой и очистить душевую от осколков стекла», – вспомнила она.