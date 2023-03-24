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Неожиданный ущерб дому может нанести даже купленный на ярмарке яблочный сок

rus.postimees.ee
Неожиданный ущерб дому может нанести даже купленный на ярмарке яблочный сок
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Яблочный сок. Снимок иллюстративный.
Яблочный сок. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В прошлом году количество людей, обратившихся в ERGO за помощью, увеличилось на десятую часть: если основными причинами вызовов на дом были проблемы с трубами и замками, то быстрое реагирование потребовалось в результате взлетевшей в воздух банки яблочного сока и разбитого стекла душевой кабины.

По данным предприятия OÜ Roheline Laine, предлагающего круглосуточную домашнюю помощь, в прошлом году жители Эстонии чаще всего, то есть 563 раза, нуждались в помощи из-за повреждений труб и повреждений водой – на долю таких происшествий пришлось более половины выездов службы домашней помощи ERGO. «Помимо помощи сантехника, в 162 случаях клиентам потребовалась помощь слесаря по замкам и в 302 случаях – консультирование. Кроме того, все чаще возникали случаи, когда клиенту требовалась помощь в ​​результате неожиданного несчастного случая, например, ему была необходима уборка», – сказал операционный менеджер OÜ Roheline Laine Тоомас Салумаа.

«Больше всего неприятностей в домах Эстонии по-прежнему доставляет вода, а самый крупный ущерб и тяжелые последствия чаще всего вызывают пожары, – добавила руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло. – При возникновении несчастного случая человек часто оказывается в ситуации, когда собственных возможностей недостаточно, и для быстрого реагирования нужна помощь специалиста».

В качестве одного из самых необычных случаев Мялло вспоминает разбитое стекло в ванной комнате. «К тому времени, когда к клиенту приехала домашняя помощь, битым стеклом был покрыт как сам звонивший, так и весь пол ванной комнаты. К счастью, никто серьезно не пострадал, и благодаря дополнительной помощи клиенту удалось справиться с этой проблемой и очистить душевую от осколков стекла», – вспомнила она.

Однако Салумаа вспоминает и звонок от клиента, который попал в очень неприятную ситуацию, когда только что купленный им яблочный сок внезапно сделал комнату совершенно непригодной для проживания. «Когда клиент пришел домой, банка с яблочным соком взорвалась посреди кухни с такой силой, что все вокруг было покрыто осколками и яблочным соком. К счастью, в момент взрыва на кухне никого не было, однако на уборку помещения все равно ушло некоторое время», – добавил он.

В случае неожиданного несчастного случая страховка также предлагает клиенту возможность альтернативного места жительства, если это необходимо. Буквально на прошлое Рождество в практике ERGO произошел случай, когда целой семье пришлось искать заменяющее жилье, потому что тепловой насос, который отапливал весь дом, перестал работать, в результате чего температура в жилых помещениях упала до уровня ниже 18 градусов.

Кроме приведенных выше примеров, клиенты также обращаются в службу домашней помощи ERGO для быстрой ликвидации повреждений, вызванных пожарами, кражами и вандализмом. «Однако в целом таких обращений значительно меньше, потому что обычно в этих случаях основное общение ведется с полицией или Спасательным департаментом. С другой стороны, ущерб от пожара и кражи, как правило, более серьезный, чем в случае повреждения водой», – напомнила Мялло.

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