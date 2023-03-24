Мэр Таллинна Михаил Кылварт встретился с вице-мэром Венеции Симоне Вентурини, в ходе встречи обсудили вопрос оживления сотрудничества Таллинна и Венеции, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Состоялась встреча мэра Таллинна с вице-мэром Венеции
По словам мэра Михаила Кылварта, отношения Таллинна и Венеции имеют историческое и символическое значение. «Многие таллиннцы, конечно, помнят расцвет взаимоотношений двух городов и изготовленную в 1984 году мастером Джованни Джупони в подарок для Таллинна гондолу, которую с 25 марта можно будет увидеть на посвященной Венеции выставке в Летной гавани, - сказал Кылварт. - Сегодня наши города связывает множество схожих задач и интересов - например, развитие экологичного туризма, устойчивое управление городами, а также развитие инноваций и сектора предпринимательства. Венеция заинтересована в участии в программе Таллинн-Зеленая столица Европы, поэтому у обоих городов есть потенциал и интерес к налаживанию сотрудничества».
Вице-мэр Венеции Симоне Вентурини посетил Таллинн в связи с открытием в Летной гавани 25 марта выставки «Венеция - царица морей». Выставка представляет обзор становления Венеции, ее расцвета и упадка, а также сегодняшнюю борьбу города с повышением уровня моря и массовым туризмом. Экспозицию дополняют также экспонаты на тему связей Эстонии и Венеции, которые охватывают период с первой половины ХХ века, когда деятели культуры посещали город на воде, до успешных выступлений эстонских художников на всемирно известной Венецианской биеннале.
Венецианская биеннале - старейшее и одно из самых важных мероприятий в области современного искусства, которое проходит с 1895 года, Эстония представлена со своим павильоном с 1997 года.
Вице-мэр Венеции Симоне Вентурини отметил, что он очень рад посетить Зеленую столицу Европы этого года, потому что у Венеции также есть цель стать одной из самых известных в мире столиц экологии. «Таллинн, подобно Венеции, является морским городом с богатой историей. Таллинн также отличает витальность, энергичность и способность вдохновлять. Мы, вне сомнений, возродим сотрудничество двух городов и продолжим укрепление связей на уровне культуры и туризма, - сказал Вентурини. - Также мы хотим развить сотрудничество в области технологий и инноваций, сосредоточившись на экологичном подходе и зеленой экономике».
Открытие масштабной выставки, посвященной Венеции, а также визит вице-мэра Венеции в Таллинн - хорошая возможность для проведения совместных консультаций, чтобы обсудить, что объединяет города-партнеры сегодня, какие темы могли бы представлять взаимный интерес для сотрудничества.
Вице-мэр Венеции встретился в Таллинне также с вице-мэром Таллинна Каарелем Оя, курирующим сферу культуры, руководителями сферы туризма и предпринимательства, посетил Таллиннскую ратушу, Эстонскую академию музыки и театра, а также примет участие в пресс-конференции и открытии выставки.
Взаимоотношения Венеции и Таллинна получили начало в 1970-х, Венеция является одним из самых давних городов-партнеров Таллинна. Сотрудничество городов имело свои взлеты и спады, наиболее активным оно было в 80-е, когда Дни венецианской культуры проходили в Таллинне, также в этот период отмечен активный обмен делегаций в сфере культуры и спорта. Непосредственно перед вспышкой коронавируса вновь произошло оживление отношений, примером этого является, например, сотрудничество Эстонской академии музыки и театра и Венецианской консерватории им. Бенедетто Марчелло, которое продолжается до сих пор.