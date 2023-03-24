Состоялась встреча мэра Таллинна с вице-мэром Венеции

По словам мэра Михаила Кылварта, отношения Таллинна и Венеции имеют историческое и символическое значение. «Многие таллиннцы, конечно, помнят расцвет взаимоотношений двух городов и изготовленную в 1984 году мастером Джованни Джупони в подарок для Таллинна гондолу, которую с 25 марта можно будет увидеть на посвященной Венеции выставке в Летной гавани, - сказал Кылварт. - Сегодня наши города связывает множество схожих задач и интересов - например, развитие экологичного туризма, устойчивое управление городами, а также развитие инноваций и сектора предпринимательства. Венеция заинтересована в участии в программе Таллинн-Зеленая столица Европы, поэтому у обоих городов есть потенциал и интерес к налаживанию сотрудничества».

Вице-мэр Венеции Симоне Вентурини посетил Таллинн в связи с открытием в Летной гавани 25 марта выставки «Венеция - царица морей». Выставка представляет обзор становления Венеции, ее расцвета и упадка, а также сегодняшнюю борьбу города с повышением уровня моря и массовым туризмом. Экспозицию дополняют также экспонаты на тему связей Эстонии и Венеции, которые охватывают период с первой половины ХХ века, когда деятели культуры посещали город на воде, до успешных выступлений эстонских художников на всемирно известной Венецианской биеннале.

Венецианская биеннале - старейшее и одно из самых важных мероприятий в области современного искусства, которое проходит с 1895 года, Эстония представлена со своим павильоном с 1997 года.