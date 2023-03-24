Эстония снова высылает российского дипломата. Читайте, кого именно и за что!

В МИД сообщили, что деятельность этого дипломата в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

«Этот дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии», – говорится в сообщении МИД Эстонии.

Министр иностранных Урмас Рейнсалу сказал Rus.Postimees, что речь идет о советнике посольства Александре Савинове.

По словам Рейнсалу, такой шаг в отношении Савинова обоснован данными, предоставленными органами безопасности Эстонии, и к нему готовились уже некоторое время: «Мы предприняли данный шаг, так как Савинов активно занимался подрывом нашего конституционного строя и безопасности Эстонии».

Глава МИД сказал, что в связи с объявлением Александра Савинова персоной нон грата количество дипломатических сотрудников в российском посольстве не уменьшится, и российская сторона в праве прислать замену. Также не исключена симметричная реакция со стороны России, то есть высылка одного эстонского дипломатического сотрудника из России.

«В нынешних условиях нет ничего удивительного, что Россия использует дипломатическое прикрытие для подрыва безопасности в странах Европы», – сказал Рейнсалу в комментарии Rus.Postimees.