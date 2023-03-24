Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.
Эстония высылает из страны сотрудника посольства России
Эстония высылает из страны сотрудника посольства России
В МИД сообщили, что деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.
«Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии», - говорится в пресс-сообщении МИД Эстонии.
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