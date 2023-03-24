Пт, 24.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эстония высылает из страны сотрудника посольства России

rus.postimees.ee
Эстония высылает из страны сотрудника посольства России
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Посольство России в Эстонии.
Посольство России в Эстонии. Фото: Toomas Huik

Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.

В МИД сообщили, что деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

«Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии», - говорится в пресс-сообщении МИД Эстонии.

Ключевые слова
Наверх