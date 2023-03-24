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Шестимесячный Euribor снова начал расти

rus.postimees.ee
Шестимесячный Euribor снова начал расти
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Новая недвижимость в Таллинне. Иллюстративное фото
Новая недвижимость в Таллинне. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), которая непрерывно росла с августа прошлого года, но в марте стала снижаться, на этой неделе вновь увеличилась.

16 марта ставка Euribor опустилась до 2,985%, но затем снова начала расти. К 22 марта она поднялась до 3,214%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

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