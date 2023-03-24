Жители Эстонии – самые большие климатические скептики в странах Северной Европы и Балтии

При сравнении семи стран выяснилось, что жители Эстонии менее всего обеспокоены изменением климата (всего 58% населения), а каждый третий вообще не признает существования климатического кризиса, что делает нас самыми большими климатическими скептиками.

В течение года желание жителей страны сократить потребление и сортировать отходы уменьшилось. Однако в то же время мы беспокоимся о ресурсах и думаем о продуктах питания, источниках энергии и лесах. Общие установки эстонцев не сильно отстают от наших соседей, но мы предпринимаем значительно меньше практических шагов, и охрана окружающей среды не находит отражения в нашем повседневном образе жизни.

На панельной дискуссии выводы исследования обсудили психолог Грете Арро, лидер эстонского Зеленого перехода Кристи Клаас и глава Eesti Pandipakend Каупо Карба. Участники дискуссии поразмышляли о том, что мы можем сделать, чтобы жители Эстонии хотели предпринимать практические экологичные действия и знали, как именно это делать.

«Война в Украине показала, что хоть она и удорожает жизнь, люди готовы отдавать деньги нуждающимся и жертвовать. Человеческое поведение многогранно, мы способны сделать выбор, который ударит по нашему кошельку, но он должен быть осмысленным. Наша цель – прийти к тому, что защита окружающей среды станет одной из основных ценностей человека в целом», - сказала Арро.

«На человека можно воздействовать через кошелек и баланс ценностей. Государство может вводить налоги и создавать правила, но посредством одних только приказов и запретов результата не получишь, хотя и без них тоже. Мы должны прийти к тому, что у всех будут одинаковые ценности, но это не может случиться в одночасье. Осведомленность и основанное на ценностях поведение можно улучшать лишь шаг за шагом», - заявила Клаас.