Молдавского языка больше нет. Почему Молдова переименовала свой язык в румынский и что это изменит

«Я хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Мы, наряду с более чем 27 миллионами человек по всему миру, говорим на румынском языке - одном из официальных языков Европейского союза», - написала Санду в своем аккаунте в Facebook.

Описание языка будет заменено в Конституции страны, в текстах законов и во всей государственной документации.

Как это объясняют власти?

В своем посте после подписания указа Санду заявила, что считает десятилетиями существовавшее разделение молдавского и румынского языка и народа искусственным и выгодным третьим силам.

«Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, - преследовали только одно: разделить нас, - написала президент. - И это потому, что, как только вы разделили нацию, вам легче ее подчинить и контролировать. Разделенный народ - это не единая сила, способная защитить себя. Те, кто пытался нас разделить, беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре».

За сутки пост собрал 12 тыс. лайков и 1,5 тыс. комментов, большинство из которых начинается со слова «Поздравляем!»

Почему именно сейчас?

С началом российской агрессии в Украине маленькая Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, ощущает реальную угрозу своей безопасности.

Акция протеста противников правительства Санду в Кишиневе. Фото: EPA