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Симсон: под руководством Кылварта партия может стать слишком сконцентрированной на Таллинне

rus.postimees.ee
Симсон: под руководством Кылварта партия может стать слишком сконцентрированной на Таллинне
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Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.
Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. Фото: Stephanie Lecocq

Еврокомиссар по энергетике, центристка Кадри Симсон доверяет Юри Ратасу как лидеру Центристской партии. По ее мнению, под руководством Михаила Кылварта, собирающегося выдвинуть свою кандидатуру в председатели на внеочередном съезде партии, для политической организации есть риск превратиться в чрезмерно сконцентрированную на Таллинне, пишет Rus.ERR.

Симсон казала в передаче Esimese stuudio, что Юри Ратас доказал свою состоятельность в качестве лидера партии.

По ее словам, многое зависит от предложенных кандидатами программ. Если Кылварт хочет быть председателем партии, то он должен пойти в Рийгикогу, чтобы представлять интересы всей Эстонии, а не только Таллинна.

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