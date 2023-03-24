Еврокомиссар по энергетике, центристка Кадри Симсон доверяет Юри Ратасу как лидеру Центристской партии. По ее мнению, под руководством Михаила Кылварта, собирающегося выдвинуть свою кандидатуру в председатели на внеочередном съезде партии, для политической организации есть риск превратиться в чрезмерно сконцентрированную на Таллинне, пишет Rus.ERR.
Симсон: под руководством Кылварта партия может стать слишком сконцентрированной на Таллинне
Симсон: под руководством Кылварта партия может стать слишком сконцентрированной на Таллинне
Симсон казала в передаче Esimese stuudio, что Юри Ратас доказал свою состоятельность в качестве лидера партии.
По ее словам, многое зависит от предложенных кандидатами программ. Если Кылварт хочет быть председателем партии, то он должен пойти в Рийгикогу, чтобы представлять интересы всей Эстонии, а не только Таллинна.
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