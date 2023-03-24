Симсон: под руководством Кылварта партия может стать слишком сконцентрированной на Таллинне

Еврокомиссар по энергетике, центристка Кадри Симсон доверяет Юри Ратасу как лидеру Центристской партии. По ее мнению, под руководством Михаила Кылварта, собирающегося выдвинуть свою кандидатуру в председатели на внеочередном съезде партии, для политической организации есть риск превратиться в чрезмерно сконцентрированную на Таллинне, пишет Rus.ERR.