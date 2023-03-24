Разведка Эстонии: началась большая вербовочная кампания вооруженных сил Российской Федерации

В отличие от мобилизации и прежних попыток вербовки контрактников, которые затрагивали главным образом окраины, эта кампания проводится в том числе в больших городах. Таким образом, так называемая специальная военная операция становится заметнее и злободневнее, многие семьи Западной России напрямую столкнутся с ужасами войны.

1 апреля начинается летний призыв на срочную службу, он продлится до 15 июля. Для привлечения большего количества новобранцев верхнюю планку призывного возраста подняли до 30 лет, нижняя граница будет менятся постепенно и на это уйдут годы. В приграничных районах с Украиной срочники выполняют вспомогательные функции по обеспечению боевых действий. На протяжении службы их будут убеждать подписать контракт, а по ее окончанию срочникам грозит мобилизация.

Военные комиссарианты перегружены в связи с одновременным проведением вербовочной кампании, призыва в армию и продолжением мобилизации. Эти процессы в том числе идут в непосредственной близости от границы Эстонии. Человеческие ресурсы требуются для компенсации понесенных потерь и формирования новых подразделений в Западном военном округе. Параллельно продолжается набор в частные военные кампании. Например, 18 марта «Вагнер» объявила о намерении нанять еще 30 000 человек.

Интенсивность боевых действий вновь выросла и вышла на уровень последних двух месяцев. ВС РФ продолжают сохранять инициативу, но в наблюдаемый период значимых продвижений они не добились. Самые тяжелые бои идут в Донецкой области, российские войска не смогли окружить Бахмут и Авдеевку.