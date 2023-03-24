Дизайнер: как превратить пустой чердак в уютное пространство для всей семьи

«Так как жители этого конкретного дома собирали старые игры и виниловые пластинки, мы также создали здесь дизайн интерьера с элементами ретро. Мебель под темное дерево подчеркивается матовыми поверхностями и дверцами из глянцевого стекла. Мы выбрали бирюзовый диван, который сочетается с ковром с геометрическим рисунком, что добавляет характер и динамику помещению», – объяснил дизайнер.

Выбирайте функциональную мебель

Если позволяет бюджет, дизайнер интерьеров IKEA призывает всех смело экспериментировать и использовать не только гостиную, но и кухонную мебель. «На этом чердаке использовались различные полки из нескольких коллекций. Даже кухонные шкафы, потому что они доступны разной высоты и ширины», - сказал Кастро.

Фото: Ikea

Исходя из функциональности, дизайнер интерьера хотел отделить телевизионную зону от рабочей зоны, поэтому была использована полка, на которую изначально предполагалось крепить столешницу. Однако благодаря необычной вместительности мансарды вместо столешницы была использована кухонная рабочая поверхность. Ее основные преимущества заключаются в том, что рабочую поверхность можно обрезать до необходимого размера и при этом создать необходимые отверстия для проводов. Например, эту рабочую поверхность обрезали по ширине ниши и разместили на полке, прикрутив с другой стороны регулируемые ножки стола.