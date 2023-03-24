Известный радиожурналист Хельги Эрилайд скончалась сегодня в возрасте 80 лет, сообщает Vikerraadio.
Легендарный голос: умерла журналистка Хельги Эрилайд
В 1966 году она окончила Тартуский университет и начала работать на Eesti Raadio. Редактировала программы Päevakaja, Keskööprogramm, Laupäevamosaiik, выпускала на Raadio 2 серию передач Koht päikese all и Taevatrepp, а на Vikerraadio передачу Tähtpäevatund и на тему историко-художественных путешествий Aja jälg kivis, благодаря чему появилась и серия книг.
В 2003 году она получила ежегодную награду вещательного союза Kuldmikrofon, а в 2007 году получила от президента орден Белой звезды V степени.
В 2015 году Хельги Эрилайд получила звание лучшего радиоголоса, который описали так: «Уникальный голос, который заставляет слушать и завораживает. Красивый, внушающий, чувственный, незаменимый... и за этим голосом скрывается необыкновенная интеллигентность. Терапевтический голос, полный тайны, очаровательный тембр и очень хорошее владение языком. Ее особенный голос и искусная игра слов подобны гипнозу - прямо привязывает к радио. Тот, кто услышал его однажды, хочет слушать его снова и снова».