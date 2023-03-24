Легендарный голос: умерла журналистка Хельги Эрилайд

В 1966 году она окончила Тартуский университет и начала работать на Eesti Raadio. Редактировала программы Päevakaja, Keskööprogramm, Laupäevamosaiik, выпускала на Raadio 2 серию передач Koht päikese all и Taevatrepp, а на Vikerraadio передачу Tähtpäevatund и на тему историко-художественных путешествий Aja jälg kivis, благодаря чему появилась и серия книг.

В 2003 году она получила ежегодную награду вещательного союза Kuldmikrofon, а в 2007 году получила от президента орден Белой звезды V степени.