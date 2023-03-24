КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Миссия Валерия Карпина: готовить сборную несуществующей страны к выдуманным турнирам

Вряд ли Валерий Карпин, имея продолжительный опыт жизни не только в Эстонии, но и в Испании, и будучи ментально интегрированным в европейское общественно-политическое пространство человеком, не замечает происходяшего в мире и не отдает себе отчета в том, что для полноценного возвращения сборных России (с гимном/флагом) в «мировую спортивную семью» нужно совсем не то, о чем говорят Тихонов и Колосков. А по состоянию на сегодняшний день - так даже уже и не просто замораживание военного конфликта, а поражение России в войне и содействие ее новых властей в выполнении запроса Гаагского суда.

Тем не менее, Карпин делает вид, что это сейчас сборная России не играет в «настоящих» матчах, но однажды начнет играть, однако фокус в том, что когда это действительно станет возможным, «картина мира» обязательно будет переформатирована так, что Карпин приобретет статус нерукопожатного коллаборанта рухнувшего режима, поэтому возвращение российскому спорту человеческого лица будет происходить наверняка без таких лиц, как он.

Когда деньги не только легкие, но и большие, от них особенно тяжело отказаться