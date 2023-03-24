Важные фигуры в российском спортивном хозяйстве, среди которых есть и имеющие связи с Эстонией люди, как, например, Валерий Карпин и Елена Вяльбе, часто ведут себя так, будто возвращение российского спорта на мировую арену произойдет уже вот-вот, и поэтому, мол, подготовка сборных России должна вестись в режиме «довоенного времени». О том, что на самом деле это возвращение сможет произойти только в послевоенное время, и только после военного поражения России, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Миссия Валерия Карпина: готовить сборную несуществующей страны к выдуманным турнирам
Сборная России по футболу на этой неделе после довольно продолжительного перерыва вновь получила возможность провести официальный международный матч. В связи с этим главный тренер команды, уроженец Нарвы и обладатель эстонского паспорта Валерий Карпин закономерным образом оказался в последние дни в центре внимания российской спортивной прессы, и прояснилось, что новогодняя история с фото Карпина в компании с эстонскими футболистами до сих пор не забыта.
По крайней мере, некоторые журналисты снова просили Карпина дать комментарии к тому случаю, и тренер снова высказывался в том духе, что ему кажется, что мир окончательно сошел с ума, если фотографии, сделанные за ужином старых знакомых, вызывают масштабные скандалы, но при этом выражал надежду, что через какое-то время все вернется на круги своя и у многих людей «крыша встанет на место».
Резонно предположить, что перспектива возвращения всего «на круги своя» связывается в сознании Карпина с завершением военных действий в Украине; даже в российской прессе ему случалось говорить о том, что он очень хочет, чтобы «весь этот ужас поскорее бы закончился». На фоне заявлений многих других видных российских спортивных функционеров занятую Карпиным позицию можно назвать пусть и лукавой и лицемерной, но хотя бы не откровенно кровожадной.
Да, Карпин предпочитает не упоминать о том, кто устроил этот ужас и в чьей на самом деле власти находится его прекращение, но и не высказывается таким образом, как, например, бывший глава российского футбольного хозяйства и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, или легендарный биатлонист Александр Тихонов, провозглашающие, что российский спорт уже вот-вот вернется на международную арену, и это случится сразу после того, как Россия выполнит все цели т. н. «специальной военной операции».
Карпин готовит команду на будущее, которое непонятно когда наступит
После матча Иран-Россия в Тегеране, состоявшегося 23 марта и завершившегося со счетом 1:1, Карпину стали задавать уже не околофутбольные, а чисто футбольные вопросы, касавшиеся крайне низкого качества игры, показанного его подопечными. Карпин реагировал нервно, говорил, что речь мало того что шла о товарищеском матче, так еще и о таком, который не мог ни к чему служить подготовкой.
С этими словами тренера трудно поспорить, потому что соревновательные перспективы сборной России не просто туманны, а вообще отсутствуют. Например, попытка заявиться в отборочный турнир ЧМ-2026 в азиатской конфедерации не дает России никаких гарантий, потому что даже в случае успешного прохождения этого отбора участие сборной России в финальной части - среди хозяев которой значатся США и Канада - почти наверняка будет заблокировано ФИФА.
Карпин без особого воодушевления пытался оправдаться тем, что если бы речь шла о «матче за очки», другими были бы и состав, и мотивация, а пока, мол, сборная занимается экспериментами с прицелом на бог знает насколько отдаленное будущее. Российские спортивные СМИ оказались настолько удручены уровнем, показанным командой Карпина в Тегеране (особенно во втором тайме), что стали на широкой основе называть футбольную сборную России в заголовках своих статей фантомом.
Это, однако, выглядело пусть и верным, но и, что ли, половинчатым наблюдением, потому что уровень международной изоляции РФ и выписанный Международным уголовным судом ордер на арест ее лидера вполне позволяет констатировать, что фантомом, по сути, является и сама Россия.
Вряд ли Валерий Карпин, имея продолжительный опыт жизни не только в Эстонии, но и в Испании, и будучи ментально интегрированным в европейское общественно-политическое пространство человеком, не замечает происходяшего в мире и не отдает себе отчета в том, что для полноценного возвращения сборных России (с гимном/флагом) в «мировую спортивную семью» нужно совсем не то, о чем говорят Тихонов и Колосков. А по состоянию на сегодняшний день - так даже уже и не просто замораживание военного конфликта, а поражение России в войне и содействие ее новых властей в выполнении запроса Гаагского суда.
Тем не менее, Карпин делает вид, что это сейчас сборная России не играет в «настоящих» матчах, но однажды начнет играть, однако фокус в том, что когда это действительно станет возможным, «картина мира» обязательно будет переформатирована так, что Карпин приобретет статус нерукопожатного коллаборанта рухнувшего режима, поэтому возвращение российскому спорту человеческого лица будет происходить наверняка без таких лиц, как он.
Когда деньги не только легкие, но и большие, от них особенно тяжело отказаться
Нет никаких сомнений, что для очень многих россиян, которые не поддерживают агрессию против Украины, но не имеют достаточно смелости открыто выступить против нее или, допустим, не уезжают из России по причине обязательств перед своими пожилыми родственниками (или страха «не суметь обустроиться» в другой стране), обстоятельства Валерия Карпина выглядят завидными: ну, кто бы не пожелал себе возможностей беспрепятственного въезда в ЕС, наличия жилья в ней и гарантий трудоустройства (пусть и с несравнимой с привычным уровнем доходов в России оплатой).
У Валерия Карпина, в чьем поведении очень заметны признаки того, что он войну тоже не поддерживает, все эти возможности в феврале 2022 года имелись, однако ему не пришло в голову выступить с осуждением агрессии и уехать жить в Эстонию (это можно было сделать и в другом порядке), даром что, вероятно, никто бы из близких ему людей в России из-за этого шага не пострадал.
Такой поступок был бы очень полезен для международной репутации Карпина в средне- и долгосрочной перспективе, но, похоже, он мог себе вообразить только краткосрочную, а оттого просто не нашел в себе сил, чтобы отказаться от огромной зарплаты, положенной ему Российским футбольным союзом (а заодно и от работы в ФК «Ростов»), а, значит, и от «привычного уровня жизни». Тот факт, что деятельность, за которую Карпину платит зарплату РФС, лишилась всякого смысла (тренировать команду, которой не дают соревноваться), его как не смущал год назад, так, похоже, не смущает и сейчас.
Страна-фантом никому не может быть родиной
Кроме Карпина в российском спортивном хозяйстве есть еще один человек, кто имеет тесную связь с Эстонией и кто занимает должность главного тренера сборной России. Конечно, у легендарной лыжницы Елены Вяльбе, возглавляющей сейчас еще и Федерацию лыжных гонок РФ, нет эстонского паспорта, но у нее остается фамилия ее бывшего эстонского мужа, о сохранении с которым теплых отношений, равно как и об особой симпатии к Эстонии, Вяльбе не уставала говорить на протяжении очень многих лет.
Это удивительно, но еще в прошлом десятилетии Елена Вяльбе старалась держаться как можно дальше от любой идеологической нагрузки, полагающейся в России «государевым должностям», и имела очень приятный имидж легенды мирового спорта, с уважением относящейся к иностранным конкурентам, при этом часто из уст Елены Вяльбе можно было слышать комплиментарные высказывания по поводу западной модели устройства общественной жизни (и даже конкретно эстонской).
Прошло, однако, время, и максимальная политизация в России спорта высших достижений, а также сопутствующие ей допинговые скандалы сделали свое дело и с Еленой Вяльбе. В 2021 году она пошла на выборы в Госдуму по списку «Единой России», а сейчас, во второй половине марта 2023 года, мы слышим, как Елена Вяльбе говорит, что российские спортсмены ни за что не должны соглашаться осудить действия российской армии в Украине ради допуска на Олимпиады, а также называет предателями тех российских атлетов, которые меняют спортивное гражданство «в тяжелое для родины время».
Никакой родины, однако, у этих людей на самом деле просто нет, потому что страна, которую они за нее принимали, стала фантомной, так что возвращение россиянами себе родины возможно теперь только после кардинальнейших геополитических изменений, неизбежных после капитуляции России в войне. Этого могут не понимать никогда не выезжавшие за пределы России россияне, но это не может быть неочевидным для тех российских граждан, которым жизнь в свободном мире знакома, что называется, с очень близкого рассмотрения.
Как и Валерий Карпин, так Елена Вяльбе имели все возможности сделать этот свободный мир своей постоянной жизненной средой (в случае с Вяльбе, речь, конечно, не об ее эстонском браке, а о том, что одна из самых успешных спортсменок в истории мирового спорта может, по сути, жить где угодно), но соблазнились предлагаемой госаппаратом путинской России возможностью получать деньги, значительно превосходящие уровень их профессиональной компетенции (та же мотивация приводит многих знаменитых в прошлом российских спортсменов в Госдуму).
В иные исторические периоды это могло бы быть всего лишь историей человеческой алчности, что относительно безобидно (если она не связана с людоедством), но в такие, как сейчас, это больше похоже на историю человеческой подлости. При жесткой смене исторических декораций, однако, память о последней сохраняется лучше, так что и Валерию Карпину, и Елене Вяльбе при рассуждениях о скором «возвращении всего на круги своя» следует быть готовыми к тому, что для них это возвращение повлечет очень много болезненных моментов.