Видео ⟩ Французские демонстранты подожгли здание мэрии Бордо

В ходе общенациональных протестов против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона вчера были арестованы 457 человек и 441 полицейский получил ранения, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Протесты были вызваны законом о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет. Профсоюзы призвали продолжать протесты до следующего вторника, когда страну посетит британский король Карл III.

Министр внутренних дел Дарманен попытался успокоить правительство в преддверии поездки короля, заявив, что с безопасностью проблем не возникнет, и монарх будет хорошо принят, сообщает AP.

Вчерашний пожар в здании мэрии Бордо. Фото: UGO AMEZ/SIPA

В Париже во время в целом мирных демонстраций периодически происходили столкновения между полицией и демонстрантами в масках, которые разбивали витрины магазинов и уличные ворота, а также напали на ресторан McDonald's, сообщает Reuters.

Информационное агентство AP сообщило, что полиция применила слезоточивый газ, а в полицейских бросали предметы и фейерверки.

«Демонстрации и выражение несогласия - это право, но насилие и унижение, свидетелями которого мы стали сегодня, неприемлемо. Вся моя благодарность мобилизованной полиции и спасательным службам», - написала в Twitter премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Я против этой [пенсионной] реформы и против того, что демократия больше ничего не значит, - цитирует Reuters одного из протестующих. - Мы сыты по горло тем, что нас не представляют».

«Только протестуя, мы можем добиться того, чтобы нас услышали, потому что другие способы потерпели неудачу», - сказал другой участник акции агентству AFP.

Беспорядки также нарушили работу поездов, нефтеперерабатывающих заводов и парижского аэропорта Шарля де Голля. Эйфелева башня и Версальский дворец также были закрыты вчера.

Столкновения произошли также в городах Нант, Ренн и Лорьян на западе Франции.

«Законность Франции на улицах, - сказал один из протестующих в Нанте. - Если Макрон не может вспомнить эту историческую реальность, я не знаю, что он пытается здесь сделать».

Профсоюзы и левые партии считают протесты успешными, но дальнейшее развитие событий неизвестно. Правительство надеется, что протесты утратят свою динамику и насилие.