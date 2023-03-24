Чемпионат мира по фигурному катанию. Нина Петрыкина в первой десятке!

Наша фигуристка вышла первой в последней – сильнейшей разминке. Это рекорд, такой высокой стартовой позиции не было ни у одного фигуриста Эстонии за всю историю.

Ее конкурентками по группе были такие фигуристки как Каори Сакамото, Луна Хендрикс, Маи Михара, Хаен Ли, Изабе Левито.

Личный рекорд Петрыкиной за произвольную программу - 128,77 балла. Чтобы выйти на первое место на этом чемпионате, нужно набрать 135,52 балла.