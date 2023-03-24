В Японии продолжается чемпионат мира по фигурному катанию – сегодня свои произвольные программы представляют 24 лучших одиночницы планеты. Нина Петрыкина, которая стартовала с шестой позиции по итогам короткой программы, набрала 125,49 балла и вошла в десятку сильнейших спортсменок.
Чемпионат мира по фигурному катанию. Нина Петрыкина в первой десятке!
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Чемпионат мира по фигурному катанию. Нина Петрыкина в первой десятке!
Наша фигуристка вышла первой в последней – сильнейшей разминке. Это рекорд, такой высокой стартовой позиции не было ни у одного фигуриста Эстонии за всю историю.
Ее конкурентками по группе были такие фигуристки как Каори Сакамото, Луна Хендрикс, Маи Михара, Хаен Ли, Изабе Левито.
Личный рекорд Петрыкиной за произвольную программу - 128,77 балла. Чтобы выйти на первое место на этом чемпионате, нужно набрать 135,52 балла.
К сожалению, без ошибок не обошлось, однако судьи поставили ей 125,49, и она заняла промежуточное седьмое место и четвертое по сумме баллов - 193,49.
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