ЧМ по фигурному катанию. Каори Сакамото лучшая, Петрыкина в первой десятке!

Наша фигуристка вышла первой в последней – сильнейшей разминке. Это рекорд, такой высокой стартовой позиции не было ни у одного фигуриста Эстонии за всю историю.

Ее конкурентками по группе были такие фигуристки как Каори Сакамото, Луна Хендрикс, Маи Михара, Хаен Ли, Изабе Левито.

Личный рекорд Петрыкиной за произвольную программу - 128,77 балла. К сожалению, без ошибок не обошлось, однако судьи поставили ей 125,49, и она заняла девятое место.