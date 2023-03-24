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ЧМ по фигурному катанию. Каори Сакамото лучшая, Петрыкина в первой десятке!

rus.postimees.ee
ЧМ по фигурному катанию. Каори Сакамото лучшая, Петрыкина в первой десятке!
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: DANIEL MIHAILESCU

В Японии продолжается чемпионат мира по фигурному катанию – сегодня свои произвольные программы представляют 24 лучших одиночницы планеты. Нина Петрыкина, которая стартовала с шестой позиции по итогам короткой программы, набрала 125,49 балла и вошла в десятку сильнейших спортсменок. Чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото.

Наша фигуристка вышла первой в последней – сильнейшей разминке. Это рекорд, такой высокой стартовой позиции не было ни у одного фигуриста Эстонии за всю историю.

Ее конкурентками по группе были такие фигуристки как Каори Сакамото, Луна Хендрикс, Маи Михара, Хаен Ли, Изабе Левито.

Личный рекорд Петрыкиной за произвольную программу - 128,77 балла. К сожалению, без ошибок не обошлось, однако судьи поставили ей 125,49, и она заняла девятое место.

Чемпионка мира - Каори Сакамото, на втором месте кореянка Хайен Ли и бронза у Луны Хендрикс (Бельгия).

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