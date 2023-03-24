Видео ⟩ В Украину прибыли немецкие зенитные установки Gepard для сбивания беспилотников и ракет

Самоходная бронированная зенитная установка Gepard сейчас находится на вооружении Вооруженных сил Украины и предназначена для защиты важных целей от иранских беспилотников-смертников Shahed-136, но не только от них. Он также способен сбивать крылатые ракеты.

Всего Украина получила около 34 таких зенитных установок. Три недели назад канцлер Германии Олаф Шольц пообещал отправить их Украине в очередной партии. Похоже, что первые из них уже прибыли. Кроме того, с этой же партией должны прибыть зенитно-ракетные комплексы Iris-T.

Самоходное зенитное орудие Gepard было разработано в Германии в 1960-х годах и находится на вооружении с 1972 года. Они несколько раз модернизировались и оснащались более новой электроникой. С 2010 года сами силы обороны Германии начали заменять Gepard более новыми зенитными машинами Wiesel 2. Оставшиеся боеспособные и все еще очень эффективные Gepard отправят в Украину, где они помогут в борьбе с более медленными иранскими беспилотниками и крылатыми ракетами.

Gepard весом более 47 тонн оснащен двумя 35-мм пушками, способными вести огонь на расстояние до 5,5 км. Они установлены на турели с электронным управлением, которая наводит трубу на цель. Машина оснащена двумя радарами, один из которых является поворотным и расположен в задней части башни для более широкого поиска, а другой радар слежения расположен в передней части башни. Некоторые Gepard также оснащены лазерным дальномером.