Maxima предупреждает: клиенты могут лишиться миллиона евро

«Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя свою карту клиента Maxima, получая один процент бонусных денег с каждой покупки. За последние несколько лет эта сумма достигла более четырех миллионов евро в год. В 2022 году владельцы карты Aitäh накопили 5,1 миллиона евро бонусов с покупок в наших магазинах», – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

По состоянию на 24 марта у владельцев карт клиента Maxima остается неиспользованным чуть более миллиона евро. Именно поэтому торговая сеть напоминает своим клиентам, что у них есть время до конца марта, чтобы использовать бонусные деньги, накопленные в прошлом году, поскольку срок действия денег Maxima, накопленных в прошлом году, истекает после 31 марта 2023 года.