Елена Вяльбе: FIS быстро убьет лыжные гонки своими нововведениями

В нынешнем сезоне на этапе Кубка мира в Эстонии провели эксперимент, использовав одинаковую смазку для лыж для всех без исключения спортсменов. Это было сделано, чтобы уравнять слабые сборные с лидерами.

«Я не слежу за тем, что происходит на международной арене. Но разве в «Формуле-1» принимают такие же меры? Я вообще многому удивляюсь из того, что пытается сделать FIS. И когда я имела голос в международной федерации, я говорила то же самое», — сказала Вяльбе.

Она привела в пример введение гонки на 50 км у женщин, и 20 км скиатлона у мужчин и женщин. «Если им приятно смотреть, что на старт у женщин выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе. Думаю, FIS быстро убьет лыжные гонки», — заключила Вяльбе.