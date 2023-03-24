Департамент: ветрогенератор на Сааремаа сломался из-за проржавевших от сырости болтов

Департамент конкуренции считает, что ветряные турбины, расположенные в Салме, нуждаются в дополнительной проверке для оценки их состояния. Ведомство направило предприятию AS Eesti Elekter соответствующее распоряжение и установило срок его выполнения до 31 октября. В случае несоблюдения департамент применит штраф в размере 2000 евро.

Сломанный ветрогенератор в ветропарке Сальме. Фото: Maanus Masing/Saarte Hääl

Вечером 15 января прошлого года в ветропарке Салме, принадлежащем братьям Андесу и Олегу Сынаялгам, сломался пополам ветрогенератор, вырабатывающий электроэнергию. Это был подержанный ветряк Enercon E-40, купленный в Германии в 2005 году, с мачтой высотой 76 метров.

Андрес Сынаялг назвал причиной аварии внезапный порыв ветра, из-за которого сорвались болты, соединяющие секции. По словам владельца, электроветряк последний раз обслуживался в январе 2022 года. При всех других важных работах также проверялись болты крепления мачты, признаков усталости металла обнаружено не было.