Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) пришел к выводу, что принадлежащий братьям Сынаялгам ветрогенератор в Сальме на острове Сааремаа в январе прошлого года сломался пополам из-за поврежденных сыростью и ржавчиной крепежных болтов.
Департамент: ветрогенератор на Сааремаа сломался из-за проржавевших от сырости болтов
«По характеру повреждения опорной мачты было видно, что между элементами крепления со временем попала влага, которая, в свою очередь, частично повредила удерживающие их крепежные болты и, как следствие, могла поставить под угрозу устойчивость и надежность элементов мачты, что предположительно увеличило нагрузку на конструкции мачты, после чего крепежные болты окончательно сломались», - сообщил департамент в своем пресс-релизе.
По заключению экспертов страховой компании, причиной поломки мачты ветроустановки стала усталость и поломка болтов крепления между элементами, находящимися под напряжением.
В недавнем прошлом аналогичные инциденты из-за усталости болтов имели место в других странах, например, в декабре 2015 года на ветряной электростанции Lemnhult в Швеции, в феврале 2022 года на ветряной электростанции Pant-y-Wal в Англии и в июле 2022 года на установках ветропарка RWE в Швеции.
По данным Департамента конкуренции, скорость ветра в этом районе на момент аварии была в пределах рабочего диапазона ветроустановки, что не должно было создать дополнительной опасности для конструкции ветрогенератора.
«Максимальная скорость ветра не приближались к 25 м/сек, что не должно было вызвать проблемы для штатной работы ветряка или вызвать более высокую, чем обычно, нагрузку на конструкции мачты», - добавили в департаменте.
Согласно техническим условиям, скорость ветра для включения ветрогенератора составляет 2 м/сек, а скорость ветра для его выключения - 25 м/сек, а предельной скоростью ветра считается 52,5-70 м/сек.
Департамент конкуренции считает, что ветряные турбины, расположенные в Салме, нуждаются в дополнительной проверке для оценки их состояния. Ведомство направило предприятию AS Eesti Elekter соответствующее распоряжение и установило срок его выполнения до 31 октября. В случае несоблюдения департамент применит штраф в размере 2000 евро.
Вечером 15 января прошлого года в ветропарке Салме, принадлежащем братьям Андесу и Олегу Сынаялгам, сломался пополам ветрогенератор, вырабатывающий электроэнергию. Это был подержанный ветряк Enercon E-40, купленный в Германии в 2005 году, с мачтой высотой 76 метров.
Андрес Сынаялг назвал причиной аварии внезапный порыв ветра, из-за которого сорвались болты, соединяющие секции. По словам владельца, электроветряк последний раз обслуживался в январе 2022 года. При всех других важных работах также проверялись болты крепления мачты, признаков усталости металла обнаружено не было.