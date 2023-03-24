Эстония надеется получить не менее 50 млн евро от штрафа Danske за отмывание денег

По данным Äripäev, Эстония может получить от Danske Bank не менее 50 миллионов евро.

Штраф Danske составит 2,059 миллиарда долларов. По информации Danske, сумма будет разделена следующим образом: Минюст США получит 1,209 млрд долларов, надзор за ценными бумагами и биржей SEC – 178,6 млн долларов, а надзорные органы Дании – 4,749 млрд датских крон.