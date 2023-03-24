По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, переговоры между Государственной прокуратурой Эстонии и американскими коллегами о том, как разделить сумму штрафа Danske Bank за отмывание денег, продвигаются успешно, пишет dv.ee.
Эстония надеется получить не менее 50 млн евро от штрафа Danske за отмывание денег
Эстония надеется получить не менее 50 млн евро от штрафа Danske за отмывание денег
По данным Äripäev, Эстония может получить от Danske Bank не менее 50 миллионов евро.
Штраф Danske составит 2,059 миллиарда долларов. По информации Danske, сумма будет разделена следующим образом: Минюст США получит 1,209 млрд долларов, надзор за ценными бумагами и биржей SEC – 178,6 млн долларов, а надзорные органы Дании – 4,749 млрд датских крон.
Ранее прокуратура заявила, что Эстония в принципе могла бы получить часть миллионов, выплаченных Danske Bank, но решение остается за властями США.
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