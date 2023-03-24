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Завтра нарвская молодежь зажжет свечи в память о депортированных

rus.postimees.ee
Завтра нарвская молодежь зажжет свечи в память о депортированных
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Образовательное и молодёжное объединение «Открытая Республика» в сотрудничестве с Институтом прав человека приглашают 25 марта в 18:00 зажечь в Нарве в сквере Пушкина свечи в память о жертвах мартовской депортации.

«Зажжение свечей в память о жертвах мартовской депортации является нашей ежегодной традицией. Мы ставим свечи в Нарве на улице Пушкина от памятника Кересу до бюста Пушкина - в качестве своеобразного напоминания, что жертвами депортаций являлись люди разных национальностей. И первые, кого советская власть отправила в Сибирь, были как раз представители национальных меньшинств», - заявил представитель «Открытой Республики» Андрей Терехов.

«К сожалению, история повторяется сейчас на наших глазах. После начала полномасштабной агрессии России против Украины, в Российскую Федерацию были насильственно вывезены 2,8 миллиона украинцев, в большинстве с оккупированных территорий. В их числе 16 тысяч, а по неофициальным данным даже 150-200 тысяч, несовершеннолетних детей. В отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой Международный Уголовный Суд выдал ордер на арест», - добавил Терехов.

«Открытая Республика» - это общегосударственная добровольческая организация, целью которой является активное привлечение молодёжи в процессы принятия решений, развитие гражданского образования и способствование формированию более сплочённого общества.

Институт прав человека - первая и старейшая в Эстонии независимая организация, которая систематически занимается защитой прав человека.

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