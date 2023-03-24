Тревожная ситуация в центре Таллинна: люди выбегали из дома в пижамах и халатах

Сегодня около девяти часов утра живущие и работающие в квартале на Нарвском шоссе, улицах Йыэ и Ахтри в Таллинне услышали сильные удары в двери квартир и офисов. Спасатели начали эвакуацию из шести домов, поскольку во время работ на улице Йыэ ковш повредил газовую трубу. Через три часа, к полудню, угроза миновала, и людям позволили вернуться домой и по рабочим местам.