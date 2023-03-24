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Тревожная ситуация в центре Таллинна: люди выбегали из дома в пижамах и халатах

Тийна Лаура Киммель
, журналист
Тревожная ситуация в центре Таллинна: люди выбегали из дома в пижамах и халатах
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Газовая авария на улице Йыэ.
Газовая авария на улице Йыэ. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня около девяти часов утра живущие и работающие в квартале на Нарвском шоссе, улицах Йыэ и Ахтри в Таллинне услышали сильные удары в двери квартир и офисов. Спасатели начали эвакуацию из шести домов, поскольку во время работ на улице Йыэ ковш повредил газовую трубу. Через три часа, к полудню, угроза миновала, и людям позволили вернуться домой и по рабочим местам.

По словам спасателей, поначалу было много неразберихи, поскольку для перекрытия газовый трассы нужны определенные ключи. У спасателей нет оборудования, необходимого для перекрытия трассы, поэтому им пришлось ждать прибытия газовой компании.

«Во время землекопных работ была повреждена трасса, и из трубопровода под высоким давлением стал выходить газ. Спасатели проверили здания, установили опасную зону, откуда эвакуировали людей. На данный момент газ отключен. Опасная зона составляла сто метров, в которую попали шесть домов», - пояснил оперативный руководитель Пыхьяского спасательного центра Хенго Метсару.

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