ВИДЕО ⟩ Аллерголог: в последнее время сильно выросло число аллергических заболеваний

По словам аллерголога Елены Роомет, к сожалению, в последнее время число аллергических заболеваний растет. Отвечая на вопрос ведущей передачи - соответствует ли действительности, что у нас все больше и больше аллергичных детей, Роомет сказала следующее:

«Действительно, в последнее время очень сильно выросло число аллергических заболеваний. И одна из теорий, с чем это может быть связано - это теория гигиены, которая предполагает, что у нас все стало слишком стерильным, мы слишком мало проводим времени на природе, слишком мало общаемся с различными животными. Поэтому наша иммунная система начинает воспринимать даже самые безобидные аллергены, безобидные белки как враждебные», - сказала доктор Роомет.