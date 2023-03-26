В новом выпуске передачи «Своя правда. Здоровье», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об аллергии. Заболевание, его симптомы и лечение в студии обсудят врачи и пациенты.
ВИДЕО ⟩ Аллерголог: в последнее время сильно выросло число аллергических заболеваний
По словам аллерголога Елены Роомет, к сожалению, в последнее время число аллергических заболеваний растет. Отвечая на вопрос ведущей передачи - соответствует ли действительности, что у нас все больше и больше аллергичных детей, Роомет сказала следующее:
«Действительно, в последнее время очень сильно выросло число аллергических заболеваний. И одна из теорий, с чем это может быть связано - это теория гигиены, которая предполагает, что у нас все стало слишком стерильным, мы слишком мало проводим времени на природе, слишком мало общаемся с различными животными. Поэтому наша иммунная система начинает воспринимать даже самые безобидные аллергены, безобидные белки как враждебные», - сказала доктор Роомет.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда. Здоровье» под названием «Аллергия» уже в этот понедельник, 27 марта, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.