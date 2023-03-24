Военные США заявили, что нанесли несколько высокоточных авиаударов по военной базе на востоке Сирии, которую использует группировка, связанная с Ираном. Это произошло после того, как один американский контрактник погиб, а еще один и несколько военных регулярной армии США получили ранения в результате налета дрона на базу коалиционных сил на северо-востоке Сирии в четверг, пишет Русская служба Би-би-си.
«Это ответ на смерть американца, убитого иранским дроном»: США ударили по целям в Сирии
Военные США заявили, что нанесли несколько высокоточных авиаударов по военной базе на востоке Сирии, которую использует группировка, связанная с Ираном. Это произошло после того, как один американский контрактник погиб, а еще один и несколько военных регулярной армии США получили ранения в результате налета дрона на базу коалиционных сил на северо-востоке Сирии в четверг.
Хотя базы американцев в Сирии подвергались нападениям беспилотников и раньше, сообщения о погибших в результате этих атак очень редки.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по данным разведывательного сообщества, ударивший по американцам беспилотник был иранским. Он не уточнил, идет ли речь, что дрон был лишь произведен в Иране, либо нападение было организовано при непосредственном участии этой страны.
Остин добавил, что воздушные удары со стороны США стали реакцией на этот и другие недавние инциденты.
«Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также серию недавних атак на коалиционные силы в Сирии, совершенных силами, связанными с иранским Корпусом стражи исламской революции (КСИР)», - подчеркнул Остин в заявлении, опубликованным в ночь на пятницу, добавив, что целью этих ударов была защита американских солдат.
Одновременно в соцсетях появились сообщения о взрывах в провинции Дайр-эз-Заур, расположенной на северо-востоке Сирии около границы с Ираком.
По данным базирующейся в Великобритании организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», в результате авиаударов США погибли в общей сложности одиннадцать представителей группировок, связанных с КСИР, которые базируются в провинции Дайр-эз-Заур.
США разместили войска на северо-востоке Сирии в 2015 году в составе коалиции для борьбы с группировкой «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира).
Сейчас на военных базах в Сирии находятся около 900 солдат регулярной армии США и несколько сотен контрактников.
Западные аналитики отмечают, что в последние годы Иран расширил свое военное присутствие в Сирии - речь идет о районах, контролируемых правительством президента Башара Асада. Под командованием Ирана воюют тысячи бойцов из военизированных формирований, показывают данные разведок.
Правительство Асада не признает, что иранские силы действуют от его имени в гражданской войне в Сирии, однако подтверждает, что в стране есть военные советники из Ирана.