«Это ответ на смерть американца, убитого иранским дроном»: США ударили по целям в Сирии

Военные США заявили, что нанесли несколько высокоточных авиаударов по военной базе на востоке Сирии, которую использует группировка, связанная с Ираном. Это произошло после того, как один американский контрактник погиб, а еще один и несколько военных регулярной армии США получили ранения в результате налета дрона на базу коалиционных сил на северо-востоке Сирии в четверг.

Хотя базы американцев в Сирии подвергались нападениям беспилотников и раньше, сообщения о погибших в результате этих атак очень редки.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по данным разведывательного сообщества, ударивший по американцам беспилотник был иранским. Он не уточнил, идет ли речь, что дрон был лишь произведен в Иране, либо нападение было организовано при непосредственном участии этой страны.

Остин добавил, что воздушные удары со стороны США стали реакцией на этот и другие недавние инциденты.

«Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также серию недавних атак на коалиционные силы в Сирии, совершенных силами, связанными с иранским Корпусом стражи исламской революции (КСИР)», - подчеркнул Остин в заявлении, опубликованным в ночь на пятницу, добавив, что целью этих ударов была защита американских солдат.