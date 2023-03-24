Фото ⟩ Обсуждение закрытия школ: председатель волостного собрания выгнал с заседания директора школы

Кайзель попросила слова на заседании собрания, чтобы в течение трех минут дать разъяснения по поводу предложения волостной управы вместо Метскюлаской муниципальной школы создать частную школу.

Кайзель сказала, что хочет выступить, поскольку не смогла объяснить свою точку зрения членам волостного собрания.

Рейнмаа сначала попросил Кайзель не вмешиваться в работу собрания. Затем Рейнмаа напомнил, что Кайзель является руководителем волостного учреждения и не должна вмешиваться в спор о будущем школы.

Поскольку Кайзель все еще хотел высказаться, Рейнмаа велел ей уйти.

«Прошу вас выйти».

«Серьезно?» - спросила Кайзель.

«Серьезно», - подтвердил Рейнмаа.

«Я бы уже могла сказать все, что хотела», - сказала Кайзель и вышла из зала.

Волостное собрание Ляэнеранна хочет закрыть школы в Виртсу, Метскюла и Лыпе. В настоящее время в Лихула проходит демонстрация против закрытия школ, в которой принимают участие около 150 человек.