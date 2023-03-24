Глобальный кризис на пороге? Резко упали акции крупнейших европейских банков

На Франкфуртской фондовой бирже акции Deutsche Bank упали более чем на 13 процентов, а Commerzbank - на 10 процентов.

В Париже акции Société Générale потеряли почти восемь процентов, а акции BNP Paribas потеряли около семи процентов своей стоимости.

В Лондоне акции Barclays, NatWest и Standard Chartered упали примерно на шесть процентов.

Паника инвесторов привела к снижению цен на нефть примерно на три процента из-за опасений падения спроса вследствие возможной рецессии.

Акции нефтяных гигантов, таких как BP, Shell и TotalEnergies, также упали.

Все основные европейские фондовые рынки упали более чем на два процента после отрицательного торгового дня на азиатских рынках.