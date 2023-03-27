ВИДЕО ⟩ Аркадий Попов об острых аллергических реакциях: минутное промедление может быть опасно для жизни

«Классическая проблема, когда скорую помощь вызывают аллергикам, - это тяжелые аллергические состояния. То есть это или анафилактический шок, или так называемый отек Квинке. Имеется такой препарат - адреналин и пациенты, которые склонны к тому, что аллергия протекает у них в тяжелой форме, обязаны иметь этот препарат дома, для того, чтобы сохранить свою жизнь. Иметь его с собой, если человек собирается в дорогу, особенно важно, если человек знает, что скорая помощь не будет в досягаемости пяти-десяти минут. Необходимо, чтобы в такой ситуации или сам человек, или его родственники успели бы сделать этот укол. Аллергическая реакция может развиваться крайне быстро и в ряде случаев даже минутное промедление может быть опасно для жизни», - сказал Аркадий Попов.