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ФОТО ⟩ «Куда делись предвыборные обещания?»: на протест против закрытия школы пришло огромное количество людей

Кристо Ниглас
«Куда делись предвыборные обещания?»: на протест против закрытия школы пришло огромное количество людей
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Фото: Mailiis Ollino

Уже примерно за десять минут до 11 часов парковки возле здания местного самоуправления Ляэнеранна в Лихула были заполнены автомобилями. Под синим тентом предлагали горячий чай и пироги. Почти 150 человек пришли выразить свой протест.

Перед входом в здание местного самоуправления расстелили красную ковровую дорожку с названиями школ, затронутых планом реформы. И дети, и взрослые стояли с плакатами по обе стороны ковра.

«Когда я начал свою тренерскую работу в школе Виртсу 32 года назад, я никогда не думал, что мне придется стоять перед зданием волости, чтобы защитить эту маленькую, прекрасную школу», - сказал местный футбольный тренер Яанус Гетреу журналисту Pärnu Postimees.

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