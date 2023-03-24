ФОТО ⟩ «Куда делись предвыборные обещания?»: на протест против закрытия школы пришло огромное количество людей

Перед входом в здание местного самоуправления расстелили красную ковровую дорожку с названиями школ, затронутых планом реформы. И дети, и взрослые стояли с плакатами по обе стороны ковра.

«Когда я начал свою тренерскую работу в школе Виртсу 32 года назад, я никогда не думал, что мне придется стоять перед зданием волости, чтобы защитить эту маленькую, прекрасную школу», - сказал местный футбольный тренер Яанус Гетреу журналисту Pärnu Postimees.