Уже примерно за десять минут до 11 часов парковки возле здания местного самоуправления Ляэнеранна в Лихула были заполнены автомобилями. Под синим тентом предлагали горячий чай и пироги. Почти 150 человек пришли выразить свой протест.
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ФОТО ⟩ «Куда делись предвыборные обещания?»: на протест против закрытия школы пришло огромное количество людей
«Куда делись предвыборные обещания?»: на протест против закрытия школы пришло огромное количество людей
Перед входом в здание местного самоуправления расстелили красную ковровую дорожку с названиями школ, затронутых планом реформы. И дети, и взрослые стояли с плакатами по обе стороны ковра.