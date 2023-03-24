В Африке распространяется смертельный вирус, от которого нет ни вакцины, ни лечения

Власти Танзании объявили во вторник, что случаи заражения редким, но смертельным вирусом Марбург были обнаружены в районе Кагера на северо-востоке страны. Распространение вируса было подтверждено после лабораторных проб, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лаборатория общественного здравоохранения Танзании решила проанализировать образцы нескольких больных после того, как выяснилось, что у восьми человек развились различные симптомы, а пятеро из них умерли. Симптомы заболевших включали высокую температуру, рвоту, кровотечение и почечную недостаточность. Выявлено 161 контактное лицо, они в настоящее время находятся под наблюдением.

Впервые болезнь была описана в результате двух крупных вспышек, произошедших в 1967 году одновременно в Марбурге и Франкфурте (Германия), и в Белграде (Сербия). Эти вспышки болезни были связаны с использованием в лабораториях африканских зеленых мартышек (Cercopithecus aethiops), ввезенных из Уганды. Впоследствии вспышки болезни и отдельные случаи заболевания регистрировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде, Южной Африке (у человека, который незадолго до этого совершил поездку в Зимбабве) и Уганде.

В 2008 году в Уганде было зарегистрировано два эпидемиологически не связанных между собой случая заболевания после посещения пещеры, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.