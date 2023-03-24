РАССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Государство проводит странные сделки с заповедной землей

Государство выкупило у одних собственников природоохранные земли по исключительно высокой цене, до 1,2 млн евро за гектар, при этом чиновники проигнорировали ограничения, существенно снижающие стоимость земли, в то время как другие собственники получили в два, а то и в десять раз меньшие компенсации от государства из-за тех же ограничений.