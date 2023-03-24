Государство выкупило у одних собственников природоохранные земли по исключительно высокой цене, до 1,2 млн евро за гектар, при этом чиновники проигнорировали ограничения, существенно снижающие стоимость земли, в то время как другие собственники получили в два, а то и в десять раз меньшие компенсации от государства из-за тех же ограничений.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Государство проводит странные сделки с заповедной землей
Государство проводит странные сделки с заповедной землей
В лесу и на лугах за монастырем Пирита жужжат шмели, а река журчит под защитой ландшафтного заповедника с 1957 года. С тех пор там ничего не строилось – даже советским партийным боссам приходилось только мечтать о дачах у реки.