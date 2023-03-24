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РАССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Государство проводит странные сделки с заповедной землей

Юлле Харью
, журналист
Государство проводит странные сделки с заповедной землей
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Природоохранные участки, приобретенные государством по самой дорогой цене за гектар: Кыркья теэ 17а и Кыркья теэ 12 в Пирита.
Природоохранные участки, приобретенные государством по самой дорогой цене за гектар: Кыркья теэ 17а и Кыркья теэ 12 в Пирита. Фото: Mihkel Maripuu

Государство выкупило у одних собственников природоохранные земли по исключительно высокой цене, до 1,2 млн евро за гектар, при этом чиновники проигнорировали ограничения, существенно снижающие стоимость земли, в то время как другие собственники получили в два, а то и в десять раз меньшие компенсации от государства из-за тех же ограничений.

В лесу и на лугах за монастырем Пирита жужжат шмели, а река журчит под защитой ландшафтного заповедника с 1957 года. С тех пор там ничего не строилось – даже советским партийным боссам приходилось только мечтать о дачах у реки.

Однако в 2019 году государство выкупило два участка у Рене Куульманна, , крупного бизнесмена, мастера махинаций, пережившего банкротство и запрет на ведение бизнеса, за более чем один миллион евро, а также участок меньшего размера (1672 м² охраняемого сенокоса) по цене 1,2 млн евро за гектар.

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