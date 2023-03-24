Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Даже те люди, которые сейчас остаются внутри системы, говорят, что за последний год произошло резкое ужесточение отношения к заключенным в целом, но к украинским военнопленным - в первую очередь. У нас есть показания конкретных сотрудников на полковников и генералов ФСИН, отдающих приказы о применении жестокости и избиений к украинским военнопленным.

При этом никаких законных оснований содержать их в учреждениях ФСИН нет. Они добровольно не приезжали в Россию и не совершали никаких уголовных деяний на ее территории. Ни Конституция РФ, хотя ее и неоднократно переписывали под Путина, ни тем более УК и УПК не позволяют оформлять их официально и предъявлять им какие-либо обвинения. Их содержат по формальным основаниям как «лиц, препятствующих проведению специальной военной операции».

Большая часть личного состава ФСИН прекрасно понимает, что это незаконно. Какая-то часть пишет рапорт и увольняется, какая-то остается внутри и продолжает нас об этом информировать.

«В украинских заключенных в российских тюрьмах стреляли на поражение»

- Говоря про захват украинцев, мы подразумеваем не только военных, но и гражданских?