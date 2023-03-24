В пункте обмена валют обнаружили фальшивые деньги

Компания получила банкноту от одного из клиентов. Полиция направила банкноту на экспертизу, а обстоятельства произошедшего полицейские установят в рамках уголовного производства.

«Поскольку для выяснения обстоятельств начато уголовное производство, а сбор доказательств еще продолжается, более точные обстоятельства, в том числе данные пострадавшей стороны или других участников производства, прокуратура в настоящее время раскрывать не будет», — прокомментировала советник Лыунаской и Ляэнеской окружных прокуратур Лисанна Мяннилаан.