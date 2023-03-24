В полицию обратился кассир пункта обмена валюты, который принес в отделение стодолларовую купюру с признаками подделки.
В пункте обмена валют обнаружили фальшивые деньги
В пункте обмена валют обнаружили фальшивые деньги
Компания получила банкноту от одного из клиентов. Полиция направила банкноту на экспертизу, а обстоятельства произошедшего полицейские установят в рамках уголовного производства.
«Поскольку для выяснения обстоятельств начато уголовное производство, а сбор доказательств еще продолжается, более точные обстоятельства, в том числе данные пострадавшей стороны или других участников производства, прокуратура в настоящее время раскрывать не будет», — прокомментировала советник Лыунаской и Ляэнеской окружных прокуратур Лисанна Мяннилаан.
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