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В пункте обмена валют обнаружили фальшивые деньги

В пункте обмена валют обнаружили фальшивые деньги
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В полицию обратился кассир пункта обмена валюты, который принес в отделение стодолларовую купюру с признаками подделки.

Компания получила банкноту от одного из клиентов. Полиция направила банкноту на экспертизу, а обстоятельства произошедшего полицейские установят в рамках уголовного производства.

«Поскольку для выяснения обстоятельств начато уголовное производство, а сбор доказательств еще продолжается, более точные обстоятельства, в том числе данные пострадавшей стороны или других участников производства, прокуратура в настоящее время раскрывать не будет», — прокомментировала советник Лыунаской и Ляэнеской окружных прокуратур Лисанна Мяннилаан.

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