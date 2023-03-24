Европа переполнена газом: более половины СПГ-терминалов могут простаивать в будущем

Гонка за СПГ-терминалами может закончиться плачевно. Текущие планы строительства терминалов в Европе указывают на то, что к 2030 году объем поставок СПГ может превысить 400 млрд. кубометров. В то же время, согласно анализу Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), спрос на СПГ в 2030 году снизится до 150-190 млрд. куб. м, сообщает Oilprice.com.

Для сравнения, в конце 2022 года через терминалы в Европе уже можно было получить 270 млрд. куб. м СПГ.

По оценкам IEEFA, Европа достигнет пика потребления СПГ в этом году, после чего ожидается устойчивое снижение потребления. К 2030 году, по прогнозам IEEFA, коэффициент использования европейских терминалов составит всего 36%.

Анализ показывает, что Испания, Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия подвергаются наибольшему риску простаивания инфраструктуры СПГ в 2030 году.

«Это самый дорогой и ненужный страховой полис в мире. Европе необходимо тщательно сбалансировать свои энергетические системы и не допустить перекоса от обеспечения поставок и преизбытка запасов, - сказала Ана Мария Халлер Макаревич (Ana Maria Jaller Makarewicz), автор анализа и европейский энергетический аналитик IEEFA. - Решения о расширении европейской инфраструктуры СПГ должны основываться на будущем спросе и учитывать, что ЕС планирует сократить потребление газа по крайней мере на треть к 2030 году».