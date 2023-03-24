Уже в 2030 году более половины европейских СПГ-терминалов, как уже действующих, так и строящихся, могут простаивать, поскольку будущее потребление газа значительно отстает от возможностей его импорта.
Европа переполнена газом: более половины СПГ-терминалов могут простаивать в будущем
Гонка за СПГ-терминалами может закончиться плачевно. Текущие планы строительства терминалов в Европе указывают на то, что к 2030 году объем поставок СПГ может превысить 400 млрд. кубометров. В то же время, согласно анализу Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), спрос на СПГ в 2030 году снизится до 150-190 млрд. куб. м, сообщает Oilprice.com.
Для сравнения, в конце 2022 года через терминалы в Европе уже можно было получить 270 млрд. куб. м СПГ.
По оценкам IEEFA, Европа достигнет пика потребления СПГ в этом году, после чего ожидается устойчивое снижение потребления. К 2030 году, по прогнозам IEEFA, коэффициент использования европейских терминалов составит всего 36%.
Анализ показывает, что Испания, Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия подвергаются наибольшему риску простаивания инфраструктуры СПГ в 2030 году.
«Это самый дорогой и ненужный страховой полис в мире. Европе необходимо тщательно сбалансировать свои энергетические системы и не допустить перекоса от обеспечения поставок и преизбытка запасов, - сказала Ана Мария Халлер Макаревич (Ana Maria Jaller Makarewicz), автор анализа и европейский энергетический аналитик IEEFA. - Решения о расширении европейской инфраструктуры СПГ должны основываться на будущем спросе и учитывать, что ЕС планирует сократить потребление газа по крайней мере на треть к 2030 году».
В то же время в последние месяцы европейские компании снова начали использовать больше природного газа, поскольку цены упали до довоенного уровня. Потребление газа растет, в частности, в нефтеперерабатывающей промышленности, где легче поменять такие энергоносители, как мазут, на природный газ, пишет Bloomberg.
Ранее в этом месяце данные из Нидерландов показали, что нефтяной сектор страны достиг самого большого недельного роста потребления газа в этом году, а также резкое увеличение спроса на нефтеперерабатывающих заводах во Франции и Испании.
Скорость восстановления спроса будет иметь решающее значение для Европейского союза при формировании поставок газа на следующую зиму, поскольку ему придется обходиться без газа, поступающего по трубопроводу из России. По оценкам шведского банка SEB, рост спроса может привести к тому, что цены вновь превысят 100 евро за мегаватт-час, тогда как в настоящее время они составляют около 42 евро.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), промышленное потребление газа в Европе в прошлом году упало примерно на 20%, что составило почти половину рекордного снижения общего потребления. В этом году МЭА прогнозирует восстановление промышленного спроса примерно на 10%.