ВИДЕО ⟩ Полиция Латвии вместе с коллегами из Украины задержали группу телефонных мошенников

Первоначально латвийские специалисты изучали и анализировали полученную информацию о телефонных мошенничествах, когда мошенники выдавали себя за сотрудников Государственной полиции или работников службы безопасности банка, чтобы таким образом получить доступ к данным банковских счетов.

В своих схемах мошенники придумывали разные истории, например, что эти данные срочно необходимы, потому что именно в этот момент с банковским счетом людей кто-то совершает незаконные действия.

На экране телефона показывалась вводящая в заблуждение информация, что входящий звонок совершается с зарегистрированного в Латвии номера, а именно из полиции или банка, но на самом деле мошенники находились в Украине. Таким образом, мошенники с помощью технологии подделки номеров могут копировать номера телефонов любого государства, а также номер любого частного лица или предприятия.

В ходе расследования выяснилось, что операторы этого центра вызовов звонили именно жителям Латвии и общались на русском языке. Во время разговора фальшивый оператор указывал на мошеннические действия с банковским счетом и, призывая человека действовать немедленно, получал доступ к его банковскому счету.