Управление по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии в сотрудничестве с правоохранительными учреждениями Украины задержали группу телефонных мошенников, пишет Rus.Tvnet со ссылкой на полицию Латвии.
ВИДЕО ⟩ Полиция Латвии вместе с коллегами из Украины задержали группу телефонных мошенников
Первоначально латвийские специалисты изучали и анализировали полученную информацию о телефонных мошенничествах, когда мошенники выдавали себя за сотрудников Государственной полиции или работников службы безопасности банка, чтобы таким образом получить доступ к данным банковских счетов.
В своих схемах мошенники придумывали разные истории, например, что эти данные срочно необходимы, потому что именно в этот момент с банковским счетом людей кто-то совершает незаконные действия.
На экране телефона показывалась вводящая в заблуждение информация, что входящий звонок совершается с зарегистрированного в Латвии номера, а именно из полиции или банка, но на самом деле мошенники находились в Украине. Таким образом, мошенники с помощью технологии подделки номеров могут копировать номера телефонов любого государства, а также номер любого частного лица или предприятия.
В ходе расследования выяснилось, что операторы этого центра вызовов звонили именно жителям Латвии и общались на русском языке. Во время разговора фальшивый оператор указывал на мошеннические действия с банковским счетом и, призывая человека действовать немедленно, получал доступ к его банковскому счету.
Затем денежные средства, соответственно, перенаправлялись со счетов граждан Латвии на счета других лиц, причастных к преступлению, которые контролировались участниками организованной преступной группы. Во время расследования выяснилось, что в Днепропетровской области Украины под надзором этой организованной группы работали более 60 операторов. В создание и управление этой сетью центров обработки вызовов были вовлечены граждане Украины. В свою очередь, большинство пострадавших являются гражданами Латвии.
В сети телефонных центров в Украине оборот за один месяц, возможно, превысил 128 000 евро.
Принимая во внимание полученную информацию, с целью ликвидации деятельности организованной группы, создавшей и руководившей сетью центров обработки вызовов, Управление по борьбе с киберпреступлениями создало объединенную следственную группу с украинскими коллегами, в результате чего удалось обнаружить и пресечь деятельность преступной группы.
В настоящее время задержаны десять участников организованной группы, проведено 30 обысков в офисах и местах жительства. Во время расследования выяснилось, что у каждого из задержанных участников организованной группы была своя роль: контроль работы центров вызовов, обучение операторов, координация работников, легализация преступных средств.
Операторы были тщательно отобраны, обучены и обеспечены базой данных клиентов, которые ранее были приобретены в даркнете.
Во время обысков были изъяты связанные с деятельностью центров обработки звонков документы, носители данных, оружие, транспортные средства и другие предметы, подтверждающие преступные действия участников группы.
Общая стоимость арестованного имущества организованной преступной группы составляет 272 000 евро.
В настоящее время активно проводятся следственные мероприятия с целью идентификации всех лиц, пострадавших от действий этой организованной преступной группы.
В результате успешного международного сотрудничества Управлению по борьбе с киберпреступлениями удалось как пресечь деятельность международной преступной группы, так и получить существенные доказательства за пределами Латвии. Это было реализовано благодаря поддержке Евроюста - агентства Европейского союза, имеющего дело с судебными органами.
Полиция предупреждает, что ни сотрудники банков, ни должностные лица полиции никогда не позвонят, чтобы выяснить информацию о банковских счетах.
При получении такого подозрительного звонка рекомендуется прервать разговор. По требованию неизвестного лица нельзя устанавливать на своем компьютере такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, с помощью которых мошенники обычно удаленно подключаются к банковскому счету и перечисляют деньги на контролируемые преступными группами банковские счета.