Судьбоносный документ ⟩ Хельдна получал бы в полиции вдвое меньшую зарплату, чем в Налогово-таможенном департаменте

Утвержденный 9 апреля 2019 года приказ подписал Прийт Пяркна, который в то время был заместителем руководителя Департамента полиции и погранохраны (PPA), а позже руководителем отдела внутреннего контроля. Этот приказ стал объектом уголовного расследования, потрясшего Эстонию: по подозрению прокуратуры, Хельдна был фиктивно принят на работу в PPA чтобы искусственно копить полицейский стаж для получения специальной пенсии.

Хельдна был назначен в Центральную криминальную полицию с окладом в 2100 евро. В тот же день Хельдна был переведен обратно в разведывательный центр Сил обороны, где он работал до этого.

Через год, в апреле 2020 года, Хельдна перешел на должность руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента. Там его зарплата составляла уже 4200 евро. Трехлетний контракт закончился бы через несколько недель, 15 апреля.