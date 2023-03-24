Зарплата Эрика Хельдна, когда он начал работать в Центральной криминальной полиции, составляла 2100 евро, что вдвое меньше, чем он получал в течение следующих трех лет, работая в Налогово-таможенном департаменте.
Судьбоносный документ ⟩ Хельдна получал бы в полиции вдвое меньшую зарплату, чем в Налогово-таможенном департаменте
Утвержденный 9 апреля 2019 года приказ подписал Прийт Пяркна, который в то время был заместителем руководителя Департамента полиции и погранохраны (PPA), а позже руководителем отдела внутреннего контроля. Этот приказ стал объектом уголовного расследования, потрясшего Эстонию: по подозрению прокуратуры, Хельдна был фиктивно принят на работу в PPA чтобы искусственно копить полицейский стаж для получения специальной пенсии.
Хельдна был назначен в Центральную криминальную полицию с окладом в 2100 евро. В тот же день Хельдна был переведен обратно в разведывательный центр Сил обороны, где он работал до этого.
Через год, в апреле 2020 года, Хельдна перешел на должность руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента. Там его зарплата составляла уже 4200 евро. Трехлетний контракт закончился бы через несколько недель, 15 апреля.
Если бы не скандал, то у Хельдна была вы возможность работать в PPA, так как его рабочее место все это время сохранялось за ним. На вопрос, пошел бы он работать в PPA после окончания срочного контракта с Налогово-таможенным департаментом, Хельдна ответил: «Да, но я не хочу больше останавливаться на этой теме». Отстраненный руководитель PPA Эльмар Вахер также подтвердил это Postimees.