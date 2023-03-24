Британия и ЕС окончательно одобрили соглашение о Северной Ирландии. Почему это важно?

В начале марта сделка была согласована премьер-министром Риши Сунаком и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые встретились в Виндзоре. Позже ее утвердил парламент Великобритании.

Документ должен упросить торговлю между Северной и остальными частями Соединенного Королевства, но предоставляет Белфасту большую автономию в урегулировании вопросов с Евросоюзом.

Соглашение поддержали почти все партии Северной Ирландии, кроме юнионистской (то есть выступающей за более тесные связи региона с Лондоном) DUP. В среду эта политическая сила проголосовала против ключевого аспекта сделки - и она по-прежнему отказывается принимать участие в североирландском правительстве.

В пятницу главный переговорщик ЕС в Лондоне Марош Шефкович и глава МИД Британии Джеймс Клеверли ратифицировали новое соглашение о выходе страны из Евросоюза.

В чем была проблема?

В связи с решением выйти из Евросоюза перед Британией стал очень серьезный вопрос - как избежать появления зримой и осязаемой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. На отсутствии этой границы строились соглашения, которые больше 20 лет назад положили конец кровавому конфликту в Ольстере, а ее восстановление несло бы совершенно реальную угрозу новой вспышки.

лидеры жмут руки Фото: PA Media