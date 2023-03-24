Бдительный житель Таллинна помог найти пропавшего пожилого мужчину

Полиция сообщала, что у Вальдо могут быть проблемы с ориентированием во времени и пространстве, из-за чего родственники беспокоятся о его самочувствии.

Полицейские патрули прочесали местность, чтобы найти Вальдо. Были проверены и больницы, но его там не было.