Полиция просила помощи в поиске пропавшего в Пыхья-Таллинне Вальдо. Он покинул свой дом в пятницу, 24 марта, во второй половине дня и не вернулся.
Бдительный житель Таллинна помог найти пропавшего пожилого мужчину
Бдительный житель Таллинна помог найти пропавшего пожилого мужчину
Полиция сообщала, что у Вальдо могут быть проблемы с ориентированием во времени и пространстве, из-за чего родственники беспокоятся о его самочувствии.
Полицейские патрули прочесали местность, чтобы найти Вальдо. Были проверены и больницы, но его там не было.
Поздно вечером в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что Вальдо найден. «В течение вечера в полицию поступило много сообщений о возможном местонахождении пропавшего. В 22.30 бдительный гражданин сообщил, что Вальдо находится в одном из магазинов Пыхья-Таллинна. Полицейские нашли его там и доставили домой», - рассказали в полиции.