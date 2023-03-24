Сб, 25.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Бдительный житель Таллинна помог найти пропавшего пожилого мужчину

rus.postimees.ee
Бдительный житель Таллинна помог найти пропавшего пожилого мужчину
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в поиске пропавшего в Пыхья-Таллинне Вальдо. Он покинул свой дом в пятницу, 24 марта, во второй половине дня и не вернулся.

Полиция сообщала, что у Вальдо могут быть проблемы с ориентированием во времени и пространстве, из-за чего родственники беспокоятся о его самочувствии.

Полицейские патрули прочесали местность, чтобы найти Вальдо. Были проверены и больницы, но его там не было.

Поздно вечером в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что Вальдо найден. «В течение вечера в полицию поступило много сообщений о возможном местонахождении пропавшего. В 22.30 бдительный гражданин сообщил, что Вальдо находится в одном из магазинов Пыхья-Таллинна. Полицейские нашли его там и доставили домой», - рассказали в полиции. 

Ключевые слова
Наверх