Полиция просит о помощи: в Пыхья-Таллинне пропал пожилой мужчина

Мужчина может не уметь ориентироваться во времени и пространстве, из-за чего родственники беспокоятся о его самочувствии.

Полицейские патрули проверяют местность, чтобы найти Вальдо. Также проверены больницы, но его там нет.

Рост Вальдо 174 см. Когда он вышел из дома, на нем была черная куртка, коричневые клетчатые брюки и светло-коричневые ботинки. На голове у него черная шапка, а с собой синий рюкзак.