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Полиция просит о помощи: в Пыхья-Таллинне пропал пожилой мужчина

rus.postimees.ee
Полиция просит о помощи: в Пыхья-Таллинне пропал пожилой мужчина
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Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Пыхья-Таллинне Вальдо.
Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Пыхья-Таллинне Вальдо. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Пыхья-Таллинне Вальдо. Он покинул свой дом на улице Пухангу в Таллинне сегодня, во второй половине дня, и до сих пор не вернулся.

Мужчина может не уметь ориентироваться во времени и пространстве, из-за чего родственники беспокоятся о его самочувствии.

Полицейские патрули проверяют местность, чтобы найти Вальдо. Также проверены больницы, но его там нет.

Рост Вальдо 174 см. Когда он вышел из дома, на нем была черная куртка, коричневые клетчатые брюки и светло-коричневые ботинки. На голове у него черная шапка, а с собой синий рюкзак.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Вальдо или кто видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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