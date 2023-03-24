Кая Каллас: конкурентоспособности европейских компаний мешает высокая административная нагрузка

«Мы обсудили усиление конкурентоспособности европейской экономики. Понятно, что общий рынок - это основа нашего успеха, которая способствует росту экономики и благосостояния. Мы должны развивать его дальше, чтобы Европа не отставала в конкуренции с остальным миром», - заявила премьер-министр Кая Каллас.

По словам премьер-министра, обсуждались решения, нацеленные на то, чтобы сделать работу на внутреннем рынке ЕС максимально удобной для предпринимателей. «Конкурентоспособности европейских компаний мешает высокая административная нагрузка, поэтому ее снижение и использование умных решений на основе данных экономит всем время и деньги, и нам необходимо решить эту проблему. Страны должны обеспечить среду, которая способствует развитию и росту и позволяет компаниям сосредоточиться на том, в чем они сильны: разработке продуктов и услуг, продажах, росте и работе более эффективно», - сказала премьер-министр.